LaStampa.it: "Chiellini boccia l'arrivo di Icardi alla Juventus"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Chiellini boccia l'arrivo di Icardi alla Juventus", titola così la sezione sportiva online de La Stampa sul possibile arrivo in bianconero di Mauro Icardi. Il capitano bianconero boccia l'arrivo dell'ormai ex numero 9 nerazzurro: "Con tutto il rispetto, è fantacalcio. Abbiamo grandi attaccanti, pensiamo al nostro gruppo per restare compatto e aiutarci a vicenda in una stagione lunga. Però meno male che tra poco si inizia".