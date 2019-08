LaStampa.it: "Toro, pari indolore a Minsk"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino si è presentato in Bielorussia forte del 5 a 0 dell'andata e dunque senza timori di nessun tipo, chiudendo il match di ritorno sull'1 a 1 grazie alla rete di Simone Zaza arrivata a dieci minuti dal termine. L'edizione online de La Stampa titola: "Toro, pari indolore a Minsk". Ora sfida al Wolverhampton per entrare ai gironi di Europa League, con avversario Patrick Cutrone. Ostacolo importante per i granata, che sono però ormai arrivati ad un buonissimo stato di forma, dopo ben quattro match ufficiali.