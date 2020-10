Le pagelle di Tonali: timidezza ed errori. E il Celtic lo vede come anello debole

vedi letture

Per molti, Sandro Tonali è stato il peggiore in campo della sfida vinta dal Milan in casa del Celtic. E infatti su TMW scriviamo che "il Celtic lo punta quasi come fosse l'anello debole nei primi minuti". Per la Gazzetta dello Sport la prima col Diavolo in Europa gli ha fatto effetto, come dimostrano appoggi imprecisi e uscite rischiose. Corriere dello Sport e Tuttosport sono invece allineati sul giudizio, ma non sul voto: entrambi sottolineano la eccessiva timidezza. Ma per il primo merita 5, per il secondo un 6 seppur di incoraggiamento.