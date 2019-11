Le probabili formazioni di Bosnia-Italia - Belotti guida il tridente

Fischio d'inizio alle 21.00. Live, pagelle e voci dei protagonisti su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vietato pensare che la gara con la Bosnia sia una partita che non abbia un valore per l’Italia. E’ vero, gli azzurri sono già qualificati all’Europeo 2020 come primi classificati nel Gruppo J ma a Zenica la Nazionale di Roberto Mancini cerca innanzitutto di non perdere l’imbattibilità e di proseguire la striscia di vittorie consecutive, per ora percorso netto otto su otto, nel raggruppamento. Di fronte però ci sarà la Nazionale di Prosinecki che vorrà giocarsi le ultime carte per raggiungere il secondo posto anche se la Finlandia, che nelle ultime due gare sfiderà Liechtenstein e Grecia, dista ben cinque punti. Miglior attacco e miglior difesa del girone per l’Italia che questa sera verrà messa alla prova da Dzeko e compagni, a caccia della missione impossibile dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro gli ellenici ad Atene.

COME ARRIVA LA BOSNIA - Prosinecki dovrebbe confermare il 4-3-3 con Sehic fra i pali. In difesa al centro dovrebbero agire Kovacevic e Bicakcic con Kvrzic ad agire sulla corsia di destra e Kolasinac su quella di sinistra. In cabina di regia ci sarà Miralem Pjanic con Cimirot e Saric ad agire da mezzali. In attacco invece torna dal primo minuto Edin Dzeko che sarà supportato da una parte da Hajrovic e dall’altra da Visca.

COME ARRIVA L’ITALIA - Qualche dubbio in più rispetto al previsto per Roberto Mancini. Il ct azzurro dovrebbe schierare fra i pali Donnarumma con Florenzi in vantaggio su Di Lorenzo per un posto sulla corsia di destra di una difesa completata da Bonucci e Acerbi al centro ed Emerson Palmieri a sinistra. In cabina di regia potrebbe giocare Tonali con Jorginho spostato sulla sinistra e Barella a destra mentre in attacco Belotti dovrebbe guidare il tridente con Chiesa e Insigne ai lati.