Breve focus sulle due squadre romane nella prima pagina di Leggo, per quanto riguarda l'edizione della capitale. "Grande fuga da Pallotta, via Dzeko e Manolas": il titolo dedicato alla Roma disegna una situazione incandescente, destinata ad esplodere e non solo per via del caso De Rossi. Si parla infatti di forte ridimensionamento in vista della prossima stagione, che potrebbe portare alla cessione di vari big.

Lazio, se Inzaghi abbandona Giampaolo o Mihajlovic - Spazio anche alla Lazio, con l'intrigo panchina che è l'ordine del giorno in casa biancoceleste. Inzaghi non è infatti ancora certo di essere l'allenatore della prossima stagione, così Lotito e Tare devono guardarsi intorno. In cima all'agenda ci sono i nomi di Marco Giampaolo e Sinisa Mihajlovic: potrebbero essere contattati qualora non si trovasse l'accordo per continuare con l'attuale mister.