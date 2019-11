© foto di www.imagephotoagency.it

"Colpo Lazio e Milan al buio". Così titola in prima pagina in taglio centrale l'edizione odierna del quotidiano Leggo a proposito della sfida di ieri sera tra Milan e Lazio. La formazione di mister Simone Inzaghi, infatti, ha sconfitto per 2-1 gli uomini dell'allenatore Stefano Pioli grazie alle reti di Immobile, sempre più capocannoniere di questa Serie A, e dell'argentino Correa.