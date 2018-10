Leggo dopo la vittoria dell'Inter sul Milan: "Meglio Icardi che mai"

© foto di Lazzerini

L'edizione di Milano di Leggo di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dell'Inter nel derby di Milano titolando: "Meglio Icardi che mai". Il capitano nerazzurro sfrutta un errore di Donnarumma al 92' per mandare in orbita la squadra di Spalletti. Adesso i nerazzurri sono a 6 punti di distacco dalla Juventus e potranno arrivare ancora più carichi alla sfida di Champions contro il Barcellona prevista per mercoledì.