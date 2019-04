© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leggo di questa mattina dedica ampio spazio alla Juventus titolando: "Il sabato degli scudetti". Da Cristiano Ronaldo a Sara Gama, i bianconeri sono pronti per la doppia festa. La squadra di Allegri dovrà non perdere in casa contro la Fiorentina per mettere le mani sull'ottavo scudetto di fila. Anche le ragazze juventine, in una sfida a distanza con la stessa viola, possono festeggiare il titolo se vinceranno in casa del Verona.