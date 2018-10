Leggo e il ko rossonero contro il Betis: "Milan flop anche in Europa"

© foto di Lazzerini

L'edizione milanese del freepress Leggo di questa mattina, apre in prima pagina con la sconfitta dei rossoneri: "Milan flop anche in Europa". Ko per 2-1 in casa dal Real Betis che costringe Gattuso a centrare due vittorie nelle prossime sfide di campionato contro Sampdoria e Genoa. Il rischio esonero, nonostante le smentite del club, adesso è davvero alto.