L'edizione romana di Leggo apre le proprie pagine sportive titolando: "Roma su Rabiot". Baldini, consulente di Pallotta, lavora per regalare a Di Francesco il dopo De Rossi. Il francese non rinnoverà col PSG e potrebbe già arrivare a gennaio. Il problema è la grande concorrenza dei più importanti club in Europa, compreso il Barcellona. Intanto, nel caso in cui Marcano dovesse partire, Monchi proverà a prendere Rodrigo Caio, che piace anche al Milan.