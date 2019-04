© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romamna di Leggo di questa mattina apre in prima pagina con la Lazio e il pareggio per 2-2 contro il Sassuolo all'Olimpico: "Un'altra frenata". I biancocelesti non riescono a tornare alla vittoria lasciando punti per strada che pesano nella corsa per entrare in Champions League. Milan e Atalanta adesso sono a più tre, in attesa della sfida di recupero contro l'Udinese.