Leggo e il pari col Milan: "La Lazio gioca bene, ma si salva al 94'"

L'edizione romana di Leggo di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La Lazio gioca bene, ma si salva al 94'". Con il Milan finisce 1ò1 grazie al gol segnato in extremis da Correa. Un punto che basta alla squadra di Simone Inzaghi per rimanere in zona Champions.