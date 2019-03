© foto di Pietro Lazzerini

La Roma vince 2-1 contro l'Empoli in casa nel posticipo della Serie A e alla prima partita dopo il ritorno di Ranieri in panchina. Leggo di oggi apre in prima pagina: "Colpo di...Claudio e la Roma riparte". Intervento decisivo del VAR nella ripresa quando annulla un gol a Krunic e permette ai giallorossi di portare a casa tre punti molto faticosi.