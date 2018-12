Leggo e la rabbia di Totti dopo Roma-Inter: "Vergogna Var"

© foto di Ospite

L'edizione romana di Leggo di questa mattina apre in prima pagina con le accuse di Francesco Totti dopo il pareggio tra Roma e Inter segnato da un errore da parte di arbitro e adetto Var che ha condizionato la partita: "Vergogna Var". Il dirigente giallorosso infuriato con Rocchi per il mancato rigore non fischiato sullo 0-0 per fallo di D'Ambrosio su Zaniolo.