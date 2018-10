Leggo e la vittoria del Milan: "Cutrone e Higuain olè"

© foto di Lazzerini

L'edizione milanese di Leggo questa mattina apre in prima pagina con la vittoria dei rossoneri in Europa League: "Milan, Cutrone e Higuain olè: contro l'Olympiakos è 3-1". Il giovane attaccante milanista entra nella ripresa e insieme a Calhanoglu cambia il volto della gara fino a quel momento in mano ai greci avanti 1-0.