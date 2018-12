© foto di Ospite

L'edizione romana di Leggo in edicola questa mattina apre in prima pagina titolando sulla Roma: "Finché la barca Var". I giallorossi si salvano anche grazie all'arbitro e alla tecnologia, battendo in rimonta per 3-2 il Genoa di Prandelli. Fazio e Kluivert pareggiano le reti di Piatek e Hiljemark, poi Cristante chiude il match. Fischi e Olimpico semivuoto.