Leggo in prima pagina con Toni: "Serie A, hai esagerato e ora non puoi ripartire"

"Toni: "Serie A, hai esagerato e ora non puoi ripartire". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina di Leggo in edicola stamani. In un'intervista esclusiva al quotidiano il bomber Luca Toni ha parlato della possibile ripresa del campionato schierandosi dalla parte di coloro che vorrebbero la sospensione del campionato.