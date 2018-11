Leggo in prima pagina: "L'Inter naufraga con l'Atalanta"

© foto di Lazzerini

L'edizione milanese di Leggo apre in prima pagina con la crisi delle milanesi. Sui rossoneri: "Mandzukic-Ronaldo, troppo per il Milan". Male Higuain che sbaglia un rigore e si fa espellere. Sui nerazzurri invece: "L'Inter naufraga con l'Atalanta". Bruttissima sconfitta per Spalletti: lezione di poker da parte di Gasperini.