Leggo in prima pagina: "Napoli-Juve, la Coppa del dopo Covid"

vedi letture

"Napoli-Juve, la Coppa del dopo Covid". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina di Leggo in riferimento alla gara di stasera all'Olimpico tra bianconeri e partenopei. Oltre a questo titolo, figura anche "Milan, Theo e Castillejo in rampa di lancia" in riferimento al Milan del futuro con l'obiettivo Jovic sul mercato. E infine un titolo anche sui nerazzurri "Inter, solo 12 punti su 39 nei big-match", un dato sicuramente interessante che analizza un punto debole della squadra di Conte.