© foto di Giulio Falciai

"La grande festa dell'uomo figurina". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Leggo. Oggi, infatti, sono 80 anni dalla nascita di Pier Luigi Pizzaballa. Il suo già curioso cognome divenne particolarmente popolare nei primi anni in cui la Panini pubblicò le sue collezioni di figurine da raccogliere nei suoi album calciatori: quando Pizzaballa fu portiere dell'Atalanta, cioè la prima squadra in ordine alfabetico della Serie A, la figurina del portiere risultò essere più volte la numero uno dell'album.