Leggo: "La Roma ritrova l'Olimpico dopo 100 giorni"

"La Roma ritrova l'Olimpico dopo 100 giorni". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina di Leggo in edicola stamani. Mercoledì i giallorossi ripartiranno e all'Olimpico arriva la Sampdoria, che è già tornata in campo per il recupero (perso) contro i nerazzurri. Alle 21.45 la Roma è pronta a tornare tra le mura amiche all'interno di un Olimpico deserto.