Leggo: "Lokomotiv-Juve 1-2 e che gol Douglas Costa"

"Lokomotiv-Juve 1-2 e che gol Douglas Costa". Così titola in prima pagina in taglio basso l'edizione odierna di Leggo sulla sfida di Champions League di ieri sera. I bianconeri, infatti, hanno vinto di misura contro la formazione russa grazie ad un super gol del brasiliano ex Bayern Moanco Douglas Costa all'ultimo minuto. Con questa importante vittoria la formazione di mister Maurizio Sarri si qualifica agli ottavi di finale.