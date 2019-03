© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Leggo fa il punto su Lorenzo Pellegrini. "Pellegrini si riprende la Roma e si offre alla Under 21", è il titolo del freepress che ricorda come sia stato escluso da Mancini a causa dell'ennesimo stop muscolare. Ma la voglia di riscatto ha portato Lorenzo a una scelta per certi versi sorprendente. Il centrocampista ha deciso di partecipare da fuoriquota al prossimo europeo Under 21 di giugno in Italia e San Marino. Pellegrini tre giorni fa si è presentato a sorpresa all'Hotel Mancini dove l'Under 21 si trova in ritiro e si è proposto a Di Biagio che ha colto al volo l'occasione.