"Spalletti si gioca tutto contro il suo Empoli". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna di Leggo. Il quotidiano sottolinea come il mister dell'Inter si giocherà, domenica alle 20:30, la qualificazione alla prossima Champions League proprio contro la sua amata squadra.

Piatek vuole il record - Questo il titolo in prima pagina del quotidiano per quanto riguarda il Milan. L'attaccante polacco ha dichiarato che i suoi obiettivi per la prossima partita contro la SPAL a Ferrara saranno la Champions League ma anche il suo decimo gol in maglia rossonera.