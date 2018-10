Leggo sul posticipo: "Roma beffata, il Napoli pareggia al 90'"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana di Leggo in edicola questa mattina, apre in prima pagina con il pareggio del posticipo del San Paolo: "Roma beffata, il Napoli pareggia al 90'". Giallorossi in vantaggio con El Shaarawy dopo soli 14 minuti, poi resistono all'assedio azzurro salvo poi concedere il fianco al gol del pari siglato da Mertens nei minuti finali. Stasera Lazio-Inter, con i nerazzurri che proveranno l'aggancio alla squadra di Ancelotti.