© foto di Lazzerini

L'edizione di Roma di Leggo di questa mattina apre in prima pagina con l'Europa League: "Ciro inventa, Correa gol: Lazio avanti". Qualificazione ottenuta con due turni di anticipo grazie alla vittoria per 2-1 sul Marsiglia di Rudi Garcia. In rete anche Parolo, mentre per Immobile due assist preziosi.