Leggo sull'Europa League: "Trionfo Lazio nell'inferno di Marsiglia"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana di Leggo apre in prima pagina con la vittoria biancoceleste in Europa League: "Trionfo Lazio nell'inferno di Marsiglia". Inzaghi vince per 3-1 contro Rudi Garcia e rimette in piedi il girone e la corsa alla qualificazione. Fuori dal Velodrome scontri e sassi contro il bus laziale.