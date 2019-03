Leggo sull'Inter: "Il flop è di rigore: con l'Eintracht è 0-0"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione milanese di Leggo apre in prima pagina con l'Inter in Europa League: "Il flop è di rigore: con l'Eintracht è 0-0". Lautaro Martinez conquista un calcio di rigore nel corso del primo tempo ma Brozovic spreca l'occasione di segnare un prezioso gol in trasferta. La qualificazione si giocherà dunque a San Siro.