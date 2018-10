Leggo sulla Roma: "Di Francesco col dubbio Schick o Dzeko"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana di Leggo in edicola questa mattina apre in prima pagina titolando sulla Roma: "Arriva la SPAL. Di Francesco con il dubbio Schick o Dzeko". I due tornano dalla sosta dopo aver giocato con le rispettive Nazionali. La punta ceca si candida a sostituire il bosniaco anche in vista della sfida di Champions. Sulla Lazio invece il titolo recita: "Domenica a Parma Immobile cerca la risposta a Mancini". L'esclusione azzurra ha segnato la punta biancoceleste, che ora vuole subito tornare al gol per mandare un messaggio al ct.