Leggo sulla Roma: "Giallorossi flop cercano il riscatto col CSKA"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana di Leggo di questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alla Roma titolando: "Giallorossi flop cercano il riscatto col CSKA Mosca". La squadra di Di Francesco dopo la clamorosa sconfitta per 2-0 subita in casa contro la SPAL, si prepara a giocare in Champions con i russi per provare a mettere sui binari giusti la qualificazione agli ottavi di finale.