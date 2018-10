Leggo verso Inter-Milan: "E' un tango argentino"

© foto di Lazzerini

L'edizione milanese di Leggo questa mattina apre in prima pagina con il derby di domenica tra Inter e Milan: "E' un tango argentino". Tutto esaurito a San Siro per una sfida che non ha mai perso il suo fascino anche a livello internazionale. Lo scontro tra Higuain e Icardi accende la sfida: i due argentini si sfideranno a colpi di gol.