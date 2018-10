Libero: “Altra rimonta della pazza Inter”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Spazio alla vittoria dell'Inter in Champions League sulla prima dello sport di Libero in edicola che titola: “Altra rimonta delle pazza Inter”. “Seconda vittoria consecutiva in Champions. - si legge nel sottotitolo – Come contro il Tottenham i nerazzurri vanno in svantaggio in casa del PSV. Poi però Nainggolan e Icardi regalano il 2-1 a Spalletti. Il 24 ottobre sfida al Barça al Camp Nou per la testa del girone”.