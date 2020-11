Libero e i dubbi della Nazionale in vista della Nations League: "A spizzichi e tamponi"

I convocati per la Nazionale arrivano a Coverciano poco alla volta, per chi può rispondere alla convocazione, perché poi ci sono anche quelli proprio bloccati che non potranno nemmeno presentarsi. E così Libero stamane titola: "A spizzichi e tamponi". Tanti i giocatori in stand by, che non fanno definire il numero di convocati a disposizione del CT Mancini (anch'esso in isolamento). Giocatori bloccati per altre 48 ore, come quelli dell'Inter, ma che potrebbero ottenere il via libera dalle ASL, magari utilizzando mezzi privati. La confusione a Coverciano è il riflesso di ciò che accade in campionato, con Gravina che ammonisce sulle possibili sanzioni. Restano però tante le cose da fare, come la centralizzazione dei tamponi in un'unica struttura.