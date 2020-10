Libero e l'emergenza Covid in Serie A: "Non c'è piano B. Andava deciso prima di iniziare"

"L'azienda calcio non può fermarsi" è il refrain che continuano a ripetere i dirigenti e non solo. Il Ministro Spadafora ha chiesto un piano B e un piano C per ovviare a eventuali problemi legati al Covid e per arrivare così a fine stagione. "Non c'è piano B. Andava deciso prima di iniziare" scrive Libero in edicola oggi. Al momento infatti non esiste un piano B e tantomeno un piano C, che andava deciso a bocce ferme. L'impressione è che l'azienda da 5 miliardi di fatturato all'anno stia navigando a vista.