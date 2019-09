Libero e la sfida tra Montella e Sarri: "Due tipi già sotto esame"

© foto di Federico De Luca

Libero di questa mattina apre le proprie pagine sportive mettendo a confronto Montella con Sarri in vista di Fiorentina-Juventus: "Due tipi già sotto esame". L'Aeroplanino, da quando è tornato a Firenze, ha conquistato due pareggi e subito 8 sconfitte. E' una partita chiave per lui con Commisso che potrebbe perdere la pazienza in caso di nuova sconfitta. Per Sarri invece si tratta della prima panchina ufficiale ed è alla ricerca del "suo" gioco nello stadio dove perse lo scudetto con il Napoli.