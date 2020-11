Libero: "Gli stranieri salvano la Serie A. 1,7 miliardi in arrivo dai fondi di investimento"

L'edizione odierna di Libero scrive del salvagente colto dalla Lega, all'unanimità: "Gli stranieri salvano la Serie A. 1,7 miliardi in arrivo dai fondi di investimento". La pandemia ha quasi raddoppiato le normali perdite dell'industria del calcio. A fine giugno le sole big avevano raggiunto un rosso record da 650 miliardi, più di due volte rispetto ai 275 milioni dell'intera serie A nell'anno precedente. Ciò ha portato al via libera allo storico accordo tra la Lega e il consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi. Essi entreranno al 10% nella società per i prossimi 10 anni gestendo i diritti televisivi, certi di poter mettere a disposizione le loro capacità per accrescere gli incassi, ad esempio con la vendita dei diritti tv all'estero. Certo, bisognerà valutare la governance e come peseranno nella media company i manager dei fondi. In due o tre mesi sapremo tutto.