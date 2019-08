Libero in taglio basso: "Che sciocchezza perdere De Rossi"

Nel giorno del debutto della nuova stagione italiana, Libero dedica spazio al calcio in prima pagina, cambiando però totalmente argomento. "Che sciocchezza perdere De Rossi", è il titolo che si legge sul quotidiano dedicato al campione romano divenuto già idolo in Argentina. Secondo Libero è strano che un calciatore del genere abbia faticato a trovare una squadra in Italia e l'entusiasmo dei tifosi del Boca Juniors sono la chiara prova di quanto importante sia avere un calciatore come Daniele De Rossi in squadra, si legge.