Libero: "Inter, penultima spiaggia. Per Conte è un momento delicato"

"Inter, penultima spiaggia. Per Conte è un momento delicato", scrive l'edizione odierna di Libero. I nerazzurri in Spagna non possono perdere per non compromettere il cammino europeo già in salita coi primi due pari. Per Conte, in ritardo pure in Serie A, è un momento delicato. L'Inter macina gioco ma segna poco e solo con Lukaku che stasera sarà out. Vero che ultimamente c'è stato il problema delle prestazioni degli arbitri, tuttavia da Conte ci si aspetta di più: magari maggior capacità di incidere durante la gara e variazioni tattiche in corso d'opera. Servirà un po' di quello spirito che ha portato alla finale di Europa League non più tardi di due mesi e qualche giorno fa.