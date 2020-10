Libero: "Ronaldo in piscina spernacchia Spadafora"

"Ronaldo in piscina spernacchia Spadafora", è il titolo che propone Libero nelle proprie pagine interne. Il portoghese sta affrontando la quarantena nella propria abitazione: "Sorrisone, costumino, fisico scolpito, seduto sul bordo della piscina interna apparecchiata nel mega villone di Torino da 805 metri quadrati, abbarbicato sulla collina dietro alla Gran Madre". L'ex Real ha avuto modo di rispondere alle accuse rivoltegli da Spadafora: "A un signore dall'Italia che dice che non ho rispettato il protocollo voglio dire che l'ho rispettato e sempre lo rispetterò". Il Ministro, "come in una bega da condominio", ha replicato: "La notorietà e la bravura di certi calciatori non li autorizza ad essere arroganti, irrispettosi verso le istituzioni e a mentire".