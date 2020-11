Libero: "Ronaldo tentato dal PSG. Leonardo lo vuole in coppia con Neymar"

Sulle pagine sportive di Libero si parla del futuro di CR7. "Ronaldo tentato dal PSG. Leonardo lo vuole in coppia con Neymar" scrive il quotidiano. Le parole di Leonardo mettono in prima fila il PSG qualora Cristiano Ronaldo decidesse di andare via dalla Juve (in Inghilterra si è parlato anche del Manchester United). Il suo contratto con i bianconeri da 31 milioni a stagioni che scade nel 2022 non può che aprire scenari sorprendenti. Intanto il giocatore è tornato al gol in Nazionale. Testa alla Nazionale prima di tornare a Torino, dove è atteso, tra qualche mese, da una scelta definitiva e importante sul suo futuro.