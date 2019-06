Libero: "Stasera l'Italia, Mancini prepara una Nazionale camaleonte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nazionale camaleonte". E' il titolo dedicato all'Italia di Libero oggi in edicola. Verso Euro 2020 in campo ad Atene alle 20:45. Sfida contro la Grecia, Mancini insiste con il 4-3-3 e potrà scegliere fra un tridente leggero o con un vero centravanti. "L'obiettivo è creare un sistema che vinca -ha detto il ct Roberto Mancini-, non importa chi gioca".