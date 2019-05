Libero su Inter-Empoli: “Caputo vale Icardi e Lautaro”

“Caputo vale Icardi e Lautaro”, titola così nelle pagine dello sport il quotidiano Libero in edicola in vista della sfida fra Inter, che si gioca l’accesso in Champions League, ed Empoli, che si gioca la permanenza in Serie A. “L’ex capocannoniere di Serie B ha messo a segno 16 reti (fallendo anche tre rigori), solo uno in meno della coppia nerazzurra. - si legge nell’articolo- È lui la vera minaccia per la squadra di Spalletti”.