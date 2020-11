Libero su Vidal: "Doveva salvare l'Inter e invece l'ha rovinata"

vedi letture

Libero in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter e ad Arturo Vidal con il titolo seguente: "Doveva salvare l'Inter e invece l'ha rovinata". Il cileno è il riflesso fedele del tecnico: uno scivolato in un abisso comunicativo e tattico, l'altro non fa che scavare. Più si arrabbia, più sbaglia: a 33 anni commette gli errori di un ragazzino. L'errore però non è stato prenderlo a parametro zero, ma pensare che fosse lo stesso di 8 anni fa. Adesso tocca a loro: Vidal dovrà mettersi in una versione più saggia e pensante, Conte allenarlo come se fosse un giocatore nuovo, diverso e sconosciuto.