Libero sul ribaltone Juve: "Sarri licenziato come una cameriera a ore"

vedi letture

Nella giornata di ieri la Juventus ha sollevato Maurizio Sarri dall'incarico di allenatore della prima squadra e al suo posto ha accolto Andrea Pirlo, scelto inizialmente per l'Under 23 e promosso appena dieci giorno dopo. Anche Libero oggi in edicola dedica spazio in prima pagina alla vicenda e titola così: "Sarri licenziato come una cameriera a ore". E si legge ancora: "La Juve caccia l'allenatore, al suo posto arriva Pirlo".