Libertà sul Piacenza: “Il presidente ora è vittima della passione”

“Il presidente venuto dal tifo ora è vittima della passione”. Titola così nella prima pagina dello sport il quotidiano Libertà facendo il punto sull’addio alla presidenza di Marco Gatti annunciato dallo stesso, ormai ex, numero uno nei giorni scorsi.

Una cronistoria che parte dalla rinascita del club: “C'ero quel pomeriggio al campo di via Molinari, quello della Libertas di cui era presidente, quando Marco Gatti e suo fratello Stefano convocarono tutti i tfiosi biancorossi. Non risposero in molti, in verità, ma era comprensibile. Marco arringa i tifosi: se voi siete con noi, se ci fate avere il vostro sostegno, io e mio fratello ci imbarchiamo in questa avventura. Applausi, qualche coro. - si legge nell'attacco dell'articolo - Ma c' era da trovare un nome. Io suggerii Lupa Piacenza e fu adottato per la prima stagione, quella dell'Eccellenza. Il passato Marco Gatti ha un passato da ultras, il calcio ha sempre occupato una parte importante della sua vita, il Piacenza ancora di più. E proprio di quella passione infinita, ha finito per essere vittima”.