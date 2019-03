© foto di Pietro Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con la partita di questa sera tra la Juventus e l'Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions dopo il 2-0 dell'andata ottenuto dagli spagnoli al Wanda Metropolitano: "Resistere è vincere". I Colchoneros arrivano a Torino con l'obiettivo di non prendere gol e di portare a casa la qualificazione ai quarti nell'anno dove la finale della coppa verrà giocata proprio nello stadio rojiblanco.