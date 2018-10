Marca critica il Real Madrid: "Solari per tirare avanti"

© foto di Lazzerini

Marca di questa mattina apre in prima pagina con l'esonero di Lopetegui e con la sua successione ancora in bilico: "Solari per tirare avanti". Il quotidiano spagnolo è molto critico con il Real Madrid per il comunicato sull'esonero del tecnico: poco stile e una grande allusione agli otto candidati al Pallone d'Oro presenti in rosa senza far riferimento a un po' di autocritica per una pianificazione sportiva non all'altezza e con un sostituto che è soltanto provvisorio.