"El Clasico, bajo amenaza", "Il Clasico sotto minaccia" scrive Marca in prima pagina. Un sito indipendentista chiama alla mobilitazione di massa. Real preoccupato, Bartomeu però non vede motivi per la sospensione. Spazio però dedicato anche a Inter-Barcellona. "Ansu Fati, gol da record" L'Inter di Antonio Conte è stata sconfitta a San Siro per 1-2 dal Barça. A decidere il giovane Ansu Fati, talento da record del club catalano. Con la rete realizzata all'Inter, Ansu Fati è diventato il marcatore più giovane di sempre della storia del massimo torneo continentale, piazzando il nuovo limite a 17 anni e 40 giorni.

AS

"Madrid millennial"

Il quotidiano spagnolo si concentra sulla sfida del Real Madrid contro il Bruges, con Zidane pronto a schierare 5 calciatori che hanno meno di 22 anni. "Ansu Fati ammazza l'Inter". Titola così in taglio basso il quotidiano spagnolo sul più giovane marcatore della storia della Champions League, Ansu Fati, che con il gol di ieri sera ha buttato fuori l'Inter ed è entrato nella storia della Champions.