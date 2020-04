Marca: "Real, Haaland ora e Mbappè nel 2021". Il norvegese può muoversi per 75 mln

Giornali non in edicola in questo giorno di Pasquetta in Italia. Non è così in Spagna, dove Marca nella prima pagina del 13 aprile dà ampio spazio al mercato del Real Madrid. "Haaland e poi Mbappè", scrive il quotidiano madrileno in riferimento al calciomercato del Real.

L'intenzione di Florentino Perez è quella di acquistare già questa estate Erling Braut Haaland, centravanti classe 2000 che a gennaio s'è trasferito dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund. E, in questo senso, arrivano rivelazioni importanti sulla sua clausola: per Haaland - si legge - già questa estate si attiverà una clausola da 75 milioni di euro. Una clausola limitata solo ad alcuni club, tra cui appunto il Real.

Nel 2021 sarà poi l'ora dell'assalto a Kylian Mbappè: l'attaccante francese non lascerà il PSG questa estate ma tra un anno - con un contratto in scadenza nel 2022 - tutto sarà diverso e il Real è in prima fila.