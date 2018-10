Mesaggero Veneto: "Lasagna in azzurro e l'Udinese lo blinda per 5 anni"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Lasagna, chiamata in azzurro. E l'Udinese lo blinda per 5 anni" titola Il Messaggero Veneto oggi in edicola: "Il ct Mancini lo convoca al posto di Zaza nonostante il momento difficile in Friuli. Il club bianconero conferma la fiducia rinnovando il contratto fino al 2023".